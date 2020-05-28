Почти 10 млн рублей направили на пособия для беременных женщин в Воронежской области

Воронеж, 28 мая. Порядка 10 миллионов рублей было выделено в первом квартале на пособия на питание беременным, детям и кормящим матерям в Воронежской области. Сегодня местные депутаты внесли изменения в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов рассказал, что закон успешно работает, а те меры социальной поддержки, которые в нем утверждены, ежегодно индексируются.

«В 2020 году сумма выплат беременным женщинам и кормящим матерям составляет 2246 рублей, детям в возрасте до года — 5051 рубль, детям в возрасте от 2 до 3 лет — 2806 рублей», — рассказал он.

Внесенные в закон поправки уточняют используемую терминологию, а также более четко определяют срок назначения денежной компенсации на приобретение продуктов питания указанным категориям граждан и срок обращения за такой компенсацией, передает infox.ru.

Так, компенсация назначается с даты выдачи заключения врачебной комиссии на период, указанный в постановлении правительства при соблюдении определенных условий.