Росгвардейцы в Воронеже спасли женщину и ее сына от своры собак

Воронеж, 27 апреля. Сотрудники Росгвардии в Воронеже спасли женщину и ее сына от своры бездомных собак, животные напали на людей прямо на улице.

Инцидент произошел в Левобережном районе Воронежа. Правоохранители во время патрулирования заметили, как на женщину и парня набросились собаки.

Звуковая сигнализация не испугала животных. Один из псов разорвал на женщине одежду. В этот момент сотрудники Росгвардии выстрелили в воздух, собаки разбежались.

Правоохранители вызвали скорую помощь, медики обработали раны пострадавшей и направили в травмпункт.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники Росгвардии сдали 30 литров донорской крови.