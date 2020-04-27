Росгвардейцы в Воронеже спасли женщину и ее сына от своры собак

Воронеж, 27 апреля. Сотрудники Росгвардии в Воронеже спасли женщину и ее сына от своры бездомных собак, животные напали на людей прямо на улице.
Инцидент произошел в Левобережном районе Воронежа. Правоохранители во время патрулирования заметили, как на женщину и парня набросились собаки.
Звуковая сигнализация не испугала животных. Один из псов разорвал на женщине одежду. В этот момент сотрудники Росгвардии выстрелили в воздух, собаки разбежались.
Правоохранители вызвали скорую помощь, медики обработали раны пострадавшей и направили в травмпункт.
Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники Росгвардии сдали 30 литров донорской крови.