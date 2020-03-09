Пьяный водитель сбил семью из пяти человек на обочине в Воронежской области

Воронеж, 9 марта. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Воронежской области. По предварительной информации, виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Водитель совершил наезд на семью из пяти человек. Три человека пострадали, двое погибли. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Павловском районе села Воронцовка. 28-летний водитель ВАЗ-211 выехал на обочину, где находились пятеро пешеходов.

«8-летний мальчик и 58-летняя женщина от полученных травм скончались», — сообщили в полиции.

Кроме того, госпитализированы с различными травмами 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток.

Правоохранитель предполагают, что водитель мог не справиться с управлением из-за того, что был нетрезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Зеленоградском округе Москвы водитель иномарки сбил пешехода, пострадавший скончался от полученных травм, передает РИАМО.