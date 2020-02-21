Тело студента медуниверситета обнаружили под окнами общежития в Воронеже

Воронеж, 21 февраля. Тело 19-летнего юноши нашли под окнами общежития в Воронеже. Погибший был студентом одного из медицинских университетов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По имеющейся информации, погибший учился на втором курсе медицинского вуза. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили на теле парня травмы, характерные для тех случаев, когда человек падает с большой высоты. Более детальное заключение дадут эксперты после того, как проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранителями назначена проверка. Следствие будет устанавливать подробные причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Астрахани выпала из окна многоквартирного дома и разбилась насмерть. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины.