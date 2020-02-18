Троих пациентов больницы Воронежа проверят на коронавирус

Воронеж, 18 февраля. Троих пациентов воронежской больницы проверят на коронавирус. В данный момент они проходят курс лечения от острой респираторной вирусной инфекции. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

По имеющейся информации, пациенты недавно вернулись из Китая с симптомами ОРВИ. Их поместили под наблюдение врачей областной больницы. Медики решили направить их анализы в Референс-Центр в Новосибирске для проверки на новую коронавирусную инфекцию.

Состояние пациентов удовлетворительное, сообщили в департаменте.

Ранее ФАН сообщал,что троих омичей, которые вернулись из Поднебесной с симптомами ОРВИ, на всякий случай проверили на коронавирус. Признаки острой респираторной вирусной инфекции проявились у них спустя 14 дней после приезда.