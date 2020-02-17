Внедорожник влетел в дерево под Воронежем

Воронеж, 17 февраля. Внедорожник Mitsubishi Pajero врезался в дерево под Воронежем. Пассажир иномарки погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Коммунистической в каширском поселке Колодезный. По предварительной информации, 40-летний водитель внедорожника не справился с управлением. В результат столкновения погиб 32-летний пассажир Mitsubishi Pajero. Водителя госпитализировали с травмами.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители. Специалисты будут выяснять подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в Подмосковье столкнулись фургон, седан, легковушка и внедорожник. Пострадали три человека, их доставили в больницу.