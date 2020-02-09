Мошенница не смогла уговорить воронежскую пенсионерку снять порчу и просто ограбила ее

Воронеж, 9 февраля. Лжеэкстрасенс ограбила пенсионерку, отказавшуюся от ее услуг по снятию порчи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что злоумышленница подошла к ней на улице. Незнакомка заявила, что на пожилой даме порча, которую можно снять за определенное вознаграждение. 63-летняя женщина не поверила в эту историю и уже собиралась уходить, тогда преступница попросила подать ей милостыню, чтобы она могла накормить голодных детей. Пенсионерка достала кошелек, незнакомка выхватила его и убежала.

Вскоре правоохранители задержали грабительницу, которая полностью признала свою вину и вернула кошелек. Правда денег в нем не оказалось. Три тысячи рублей, которые там находились, она успела потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Грабительнице грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержан подозреваемый, который ограбил пенсионера на сумму более 1,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте. 31-летний мужчина втерся в доверие к пенсионеру и,воспользовавшись этим, попал к нему домой, передает ForPost.