Мужчина прикинулся продавцом постельного белья и обокрал старушку в Воронеже

Воронеж, 8 февраля. Преступник, представившийся продавцом постельного белья, ограбил пенсионерку в Воронеже. 74-летняя женщина столкнулась с лжепродавцом в подъезде собственного дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Героев Стратосферы. Злоумышленник встретил женщину в подъезде и предложил ей приобрести постельное белье. Пока старушка слушала его рассказ, мужчина выхватил из ее кошелька деньги и убежал. Добычей преступника стали три тысячи рублей.

Уйти далеко с награбленным ему не удалось. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность и его местонахождение. Правоохранители настигли грабителя у одной из автозаправочных станций. Оказалось, что 29-летний мужчина приехал из Ставропольского края. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.