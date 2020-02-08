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Происшествия

Неизвестные в Воронеже открыли стрельбу возле детского сада

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Неизвестные в Воронеже открыли стрельбу возле детского сада

Воронеж, 8 февраля. Неизвестные устроили перестрелку рядом с детским садом в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Варейкиса возле детского сада №47. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Как рассказали правоохранители, серьезных травм у участников конфликта не выявили. Проводится проверка по факту инцидента, пишет портал «Мое».

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь из ружья прямо во дворе дома. Он несколько раз выстрелил в воздух.

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