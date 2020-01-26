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ФАН публикует видео с места ДТП под Воронежем, где погибли четыре человека

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ФАН публикует видео с места ДТП под Воронежем, где погибли четыре человека

Воронеж, 26 января. В распоряжении Федерального агентства новостей поступило видео, сделанное очевидцами на месте аварии в Воронежской области, где в ДТП погибли четыре человека.

ФАН публикует видео с места ДТП под Воронежем, где погибли четыре человека

Столкновение автомобиля Lada Priora и грузовика «Газель» произошло поздним вечером в субботу, 25 января, на 608 километре трассы М6 «Каспий». В результате ДТП четверо человек, находившихся в салоне легкового автомобиля, скончались на месте. Водитель грузовика 1985 года рождения пострадал. В настоящее время с ним работают медики.

ФАН публикует видео с места ДТП под Воронежем, где погибли четыре человека

ФАН публикует видео с места ДТП под Воронежем, где погибли четыре человека

Подробные обстоятельства ДТП выясняются.

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