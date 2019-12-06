Власти Воронежской области увеличили расходы на образование на 1,2 млрд рублей

Воронеж, 6 декабря. Администрация Воронежской области увеличила расходы на образование в 2020 году на 1,2 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Всего на развитие системы образования планируется выделить 27,8 млрд рублей — это почти четверть всех расходов, которые заложены в региональный бюджет на следующий год. Львиная доля этих средств (22,2 млрд рублей) пойдет на развитие дошкольного и общего образования, что на 700 млн больше, чем в текущем году. Еще 4,3 млрд рублей выделены под строительство объектов образования. Рост расходов в этой сфере Нетесов объяснил увеличением числа школьников и дошколят, а также ростом зарплат учителей и воспитателей.

«Безусловно, на параметры финансового обеспечения повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов», — цитирует спикера Воронежской облдумы портал Infox.ru.

Отметим, что в Воронежской области также реализуются региональные проекты «Современная школа» (644 млн рублей), «Успех каждого ребенка» (22 млн рублей) и «Цифровая образовательная среда» (228 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации обсуждается вопрос о создании системы выплаты зарплат учителям, что в теории позволит привести оплату труда педагогов к какому-то единому знаменателю. В настоящее время размер зарплат утверждает учредитель. Как правило им выступает муниципалитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос в Кремле не поднимался. При этом он выразил уверенность, что подобный шаг создаст серьезные риски.