Легковушку разорвало на части в ДТП под Воронежем, два человека погибли

Воронеж, 26 сентября. Два человека стали жертвами автокатастрофы в Воронежской области: легковой Renault разорвало на части после столкновения с фурой, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

Инцидент произошел в Воронежской области на трассе М4 в районе Верхнего Мамона. По словам очевидцев, Renault Logan на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате удара легковушку буквально разорвало на части.

Два человека, находившиеся в Renault, погибли. Очевидцы отмечают, что погибшие, по предварительным данным, были пьяны.

На видео с места происшествия видно, что части легкового автомобиля разбросало на несколько метров. Машина сильно искорежена, шансов выжить у у частников автокатастрофы не было.