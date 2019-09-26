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Легковушку разорвало на части в ДТП под Воронежем, два человека погибли

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Легковушку разорвало на части в ДТП под Воронежем, два человека погибли

Воронеж, 26 сентября. Два человека стали жертвами автокатастрофы в Воронежской области: легковой Renault разорвало на части после столкновения с фурой, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

Инцидент произошел в Воронежской области на трассе М4 в районе Верхнего Мамона. По словам очевидцев, Renault Logan на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате удара легковушку буквально разорвало на части. 

Два человека, находившиеся в Renault, погибли. Очевидцы отмечают, что погибшие, по предварительным данным, были пьяны.

На видео с места происшествия видно, что части легкового автомобиля разбросало на несколько метров. Машина сильно искорежена, шансов выжить у у частников автокатастрофы не было.

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