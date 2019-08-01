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Температурный минимум зафиксирован в Воронеже 1 августа

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Минимальная температура воздуха зафиксирована в Воронеже 1 августа

Воронеж, 1 августа. В Воронеже в первый день августа был зафиксирован температурный минимум. Об этом сообщил глава Гидрометцентра города Александр Сушков.

Рекорд по минимальной температуре воздуха составил 7 градусов. Ранее минимальная температура в этот день была зафиксирована в 1963 году. Тогда в городе было 8,6 градусов.

В начале августа в городе и области ожидается прохладная погода. Если на первых выходных месяца прогнозируется небольшое потепление, то затем столбик термометра снова опустится до 20 градусов.

В первые дни августа в Воронеже ожидается температура ниже нормы, днем ожидается от 20 до 25 градусов. Хотя обычно в эти дни стоит жаркая, летняя погода. Ближе к середине месяца столбик термометра покажет среднемесячные значения. Число осадков также будет в пределах нормы.

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