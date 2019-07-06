Семь человек получили ранения в ДТП под Воронежем

Воронеж, 6 июля. Микроавтобус перевернулся в Воронежской области, семь человек получили ранения, сообщили в ГИБДД РФ.

ДТП произошло на 593-м километре трассы М4. За рулем микроавтобуса находился мужчина 1986 года рождения. В салоне Mercedes Sprinter сидели 12 пассажиров, которые ехали из Москвы в Азербайджан.

Прямо на ходу у автобуса спустила передняя шина, водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. Водитель и шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятелбства ДТП. Ранее сообщалось, что в середине июня в Воронежской области произошло сразу несколько крупных аварий, которые привели к гибели людей.