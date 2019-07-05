Воронежский учитель отделался штрафом за «обучение» ребенка горячим утюгом

Воронеж, 5 июля. Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который ошпарил горячим утюгом пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 20 марта. 61-летний учитель труда Землянской школы проводил урок технологии с учениками пятого класса. Ученики сильно шумели, преподаватель несколько раз сделал им замечание.

Школьники не угомонились. Тогда трудовик взял нагретый утюг и прислонил его к спине, а потом ноге одного из мальчиков. При этом он еще и нажал на кнопку «отпаривание». После этого учитель нанес ребенку удар гладильной доской по голове.

Сразу после этого учитель уволился.

Медики поставили мальчику диагноз: ожоги спины первой и второй степени не менее 1% тела. Мать написала заявление в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование дела взяли на себя сотрудники Следственного комитета РФ, учитель же полностью признал свою вину.

В прокуратуре отметили, что преподаватель возместил моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Ранее пострадавший мальчик рассказал местным СМИ подробности того дня. Как сообщало РИА «Воронеж», по словам 12-летнего школьника, учитель разрешил на уроке «заняться своими делами». Мальчики решили отрепетировать гимн России, который задали выучить для урока обществознания.

«Мы с ребятами начали репетировать. Это не понравилось учителю, и он запретил нам петь. Мы не послушались. Тогда он взял с гладильной доски раскаленный утюг, отключил его из розетки и подошел к нам. Сначала он прижег спину моего одноклассника, а потом — мою», — рассказал мальчик.

Как уточнил школьник, его друг не пострадал, так как был в теплой одежде.