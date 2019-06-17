В ГИБДД отреагировали на появление сплошной разметки под Воронежем

Воронеж, 17 июня. Дорожники не согласовали с ГИБДД нанесение разметки на трассе между Воронежем и Нововоронежем, сообщила начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова.

Жители Воронежской области пожаловались, что из-за новой сплошной разметки стало больше пробок. В УМВД отметили, что разметку сделали по распоряжению областного департамента дорожной деятельности, пишет РИА Новости.

Поскольку инициатива департамента с Госавтоинспекцией согласована не была, то фактически является самодеятельностью. Наталья Куликова добавила, что управление ГИБДД анализирует ситуацию.

Сплошную разметку в Воронежской области назвали «мечтой гаишника». Ожидается, что она поможет снизить число ДТП на данном участке трассы.