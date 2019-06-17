В Воронежской области появилась 40-километровая «мечта гаишника»

Воронеж, 17 июня. На участке трассы Воронеж – Нововоронеж длиной в 39 км нарисовали «сплошную» разметку, теперь у водителей нет возможности для обгона.

Жители Воронежской области жалуются, что из-за новой разметки на дороге постоянные пробки. В областном ГИБДД объяснили создание «островка безопасности».

Решение было принято региональным парламентом, чтобы сократить число ДТП. Только за последние четыре года на этом участке произошло 137 аварий, погибли 45 человек, пишет издание «Вести Воронежа».

В ГИБДД инициатива дорожных служб не была согласована, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошло два смертельных ДТП. При столкновении легковушки и микроавтобуса погибли восемь человек, десятилетней девочке удалось выжить.