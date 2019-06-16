Пять человек погибли в ДТП с участием двух иномарок в Воронежской области

Воронеж, 16 июня. Пять человек погибли и еще двое получили ранения при ДТП в Воронежской области, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Острогожском районе близ села Оськино. Столкнулись Ford Focus и Volkswagen, пять человек скончались на месте аварии от полученных травм, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, детей среди погибших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Хохольском районе Воронежской области произошло крупное ДТП, погибли восемь человек.

Выжила только десятилетняя девочка, она находится в больнице. Полиция возбудила уголовное дело и проводит проверку по факту происшествия.