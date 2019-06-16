Пять человек погибли в ДТП с участием двух иномарок в Воронежской области
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Воронеж, 16 июня. Пять человек погибли и еще двое получили ранения при ДТП в Воронежской области, сообщили в экстренных службах.
Авария произошла в Острогожском районе близ села Оськино. Столкнулись Ford Focus и Volkswagen, пять человек скончались на месте аварии от полученных травм, пишет РИА Новости.
По предварительной информации, детей среди погибших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Хохольском районе Воронежской области произошло крупное ДТП, погибли восемь человек.
Выжила только десятилетняя девочка, она находится в больнице. Полиция возбудила уголовное дело и проводит проверку по факту происшествия.
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