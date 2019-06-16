Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Пять человек погибли в ДТП с участием двух иномарок в Воронежской области

262
0 Оставить комментарий

Пять человек погибли в ДТП с участием двух иномарок в Воронежской области

Воронеж, 16 июня. Пять человек погибли и еще двое получили ранения при ДТП в Воронежской области, сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Острогожском районе близ села Оськино. Столкнулись Ford Focus и Volkswagen, пять человек скончались на месте аварии от полученных травм, пишет РИА Новости.

По предварительной информации, детей среди погибших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Хохольском районе Воронежской области произошло крупное ДТП, погибли восемь человек.

Выжила только десятилетняя девочка, она находится в больнице. Полиция возбудила уголовное дело и проводит проверку по факту происшествия.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров