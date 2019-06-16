Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Воронежем

151
0 Оставить комментарий

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Воронежем

Воронеж, 16 июня. На 59-м километре дороги Воронеж-Луганск столкнулись две иномарки, погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

Крупное ДТП произошло около 20.00 15 июня. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen.

На месте аварии погибли 8 человек, десятилетняя девочка выжила. Она получила серьезные травмы, ребенка срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, назначены экспертизы. В одном из автомобилей находился видеорегистратор, его записи просматривают.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров