Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Воронежем

Воронеж, 16 июня. На 59-м километре дороги Воронеж-Луганск столкнулись две иномарки, погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

Крупное ДТП произошло около 20.00 15 июня. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen.

На месте аварии погибли 8 человек, десятилетняя девочка выжила. Она получила серьезные травмы, ребенка срочно госпитализировали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, назначены экспертизы. В одном из автомобилей находился видеорегистратор, его записи просматривают.