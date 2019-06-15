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Сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП в Воронеже

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Сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП в Воронеже

Воронеж, 15 июня. Сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП на перекрестке улиц Новосибирской и Саврасова в Воронеже.

Два легковых автомобиля — Daewoo Nexia и ВАЗ-2110 — столкнулись на дороге рано утром. Свидетелями автомобильной аварии стали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области, которые следовали по маршруту патрулирования.

Воронежские росгвардейцы вызывали на место ДТП пожарных и бригаду скорой помощи. Сотрудники Росгвардии достали из иномарки водителя и оказали ему первую помощь. Позже пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи.

Также один из росгвардейцев открыл капот иномарки, откуда повалил густой дым, и сбросил клеммы с аккумуляторной батареи для предотвращения дальнейшего возгорания.

Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям экипажа Росгвардии последствия ДТП были минимизированы.

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Автор: Данила Копп
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