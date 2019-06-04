Использование аппарата Teragam приостановили после гибели пациентки в Воронеже

Воронеж, 4 июня. Росздравнадзор приостановил использование в России чешского аппарата гамма-терапии Teragam, заявил глава управления ведомства по Воронежской области Владимир Щербаков.

22 мая в Воронежском онкологическом диспансере во время процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина. Она проходила лечение в медицинском учреждении с 2018 года.

По предварительным данным, у аппарата 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Женщину сдавило между столом и аппаратом, от полученных травм она скончалась.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила создать специальную комиссию для расследования по данному инциденту.

Как рассказал Владимир Щербаков, приостановлено использование аппаратов Teragram серии КА01 и КА02. Последний раз оборудование проверялось в ноябре 2018 года.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, какие факторы влияют на развитие рака. По мнению депутата, онкологические заболевания могут спровоцировать негативая окружающая среда, плохое питание, слабая имунная система, хронический стресс.