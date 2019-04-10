Стало известно о состоянии курсанта, сбитого водителем Mercedes в Воронеже

Воронеж, 10 апреля. Медики оценивают состояние воронежского курсанта Давида Геворгяна, сбитого водителем Mercedes, как стабильно тяжелое. Угрозы для его жизни нет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Перелом ребер и грудной клетки, сотрясение головного мозга получил 21-летний курсант Геворгян. Следственный комитет России по Воронежской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении водителя иномарки.

По данным следствия, 45-летний водитель намеренно сбил курсанта, когда тот убирал территорию у входа в филиал Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России.

Инцидент произошел 1 апреля, правоохранительные органы задержали подозреваемого 9 апреля. Момент наезда запечатлела видеокамера, пишет ForPost.