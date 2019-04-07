Сотрудницу ПФР обвиняют в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей в Воронежской области

Воронеж, 7 апреля. Сотрудницу Пенсионного фонда России (ПФР) в Воронежской области обвиняют в незаконном начислении пенсии своему отцу. На протяжении двух лет мужчина получал пенсию в размере 150 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, начальница одного из районных управлений ПФР использовала программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий и подделывала сведения о начислении выплат своему отцу. Хищения происходили в период с июля 2015 года по август 2017 года. В результате были похищены более 3,5 миллиона рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Сообщается, что на стадии следствия она признала свою вину и возместила ущерб в полном объеме. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Воронежа.

Как передает «Газета.Ru», в ПФР рассказали, как работающим пенсионерам узнать размер будущих выплат. Выяснить размер пенсии можно либо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, либо путем обращения в отделение ПФР. «Российская газета» пишет, что в личном кабинете можно будет увидеть два показателя: текущую пенсию и ту, которая будет выплачиваться после увольнения.

В ПФР также рассказали, сколько времени займет перевод страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС) с бумажного в электронный формат. Как передает RT, ввод уведомлений нового формата будет происходить постепенно и может занять три месяца, которые будут отведены законом на реализацию всех поправок.

Напомним, в ПФР сообщили, что россиянам больше не будут выдавать бумажное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. СНИЛС теперь будет существовать только в электронном виде.