Экс-участник «Дома-2» предстанет перед судом за избиение бывшей жены

Воронеж, 28 ноября. Житель Воронежской области предстанет перед судом за избиение экс-супруги и распространение сведений о ее личной жизни, сообщили в Борисоглебском городском суде Воронежской области.

По данным портала «Вести Воронежа», речь идет о бывшем участнике проекта «Дом-2» Романе Карамышеве. Как отметили в суде, мужчина обвиняется в изготовлении и распространении в Интернет порнографических материалов.

В том числе он умышленно причинил вред здоровью человека средней тяжести, пишет РИА Новости. Как сообщают СМИ, Карамышев принимал участие в реалити-шоу с февраля по март текущего года.

После его возвращения на родину бывшая супруга заявила об избиении. Помощник председателя Воронежского суда Виктор Лысенко отметил, что не имеет права раскрывать данные обвиняемого. Он не исключил, что сам судебный процесс будет закрытым.