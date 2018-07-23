Опубликовано видео, как трактор спас автомобиль на затопленной дороге в Воронеже

Воронеж, 23 июля. Сильные ливни в административном центре Воронежской области привели к затоплению некоторых участков дорог.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, дорожное полотно в разных районах города затопило настолько, что машины не едут по покрытию, а плывут в потоках воды.

Сильнейшие осадки привели к тому, что на Московском проспекте под мостом водителя пришлось вызволять из автомобиля Hyundai при помощи трактора, который толкал его несколько метров до сухой поверхности.

Ранее ФАН сообщал о сильных ливнях с грозами в Краснодарском крае, где на 23 июля продлено действие экстренного предупреждения о неблагоприятной погоде.