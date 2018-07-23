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Опубликовано видео, как трактор спас автомобиль на затопленной дороге в Воронеже
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    Опубликовано видео, как трактор спас автомобиль на затопленной дороге в Воронеже

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    Опубликовано видео, как трактор спас автомобиль на затопленной дороге в Воронеже

    Воронеж, 23 июля. Сильные ливни в административном центре Воронежской области привели к затоплению некоторых участков дорог.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, дорожное полотно в разных районах города затопило настолько, что машины не едут по покрытию, а плывут в потоках воды.

    Сильнейшие осадки привели к тому, что на Московском проспекте под мостом водителя пришлось вызволять из автомобиля Hyundai при помощи трактора, который толкал его несколько метров до сухой поверхности.

    Ранее ФАН сообщал о сильных ливнях с грозами в Краснодарском крае, где на 23 июля продлено действие экстренного предупреждения о неблагоприятной погоде.

    Автор: Алексей Громов
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