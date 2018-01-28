Футболисты воронежского «Факела» уехали на сборы в Турцию

Воронеж, 28 января. Воронежский футбольный клуб «Факел», играющий в Футбольной национальной лиге, уехал на сборы в Турцию.

Футболисты «Факела» будут жить и тренироваться в отеле Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort, который расположен в Белеке до 6 февраля включительно. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

На сборы уехали 23 футболиста: голкиперы Артем Федоров, Илья Трунин; защитники Сергей Шумейко, Игорь Хайманов, Алексей Курилов, Святослав Шабанов, Наим Шарифи, Максим Осипенко, Темур Мустафин, Андрей Семенов; полузащитники Ника Чхапелия, Александр Мануковский, Армен Амбарцумян, Самир Масимов, Иванс Лукьяновс, Артем Молодцов, Евгений Ушаков, Дмитрий Садов; нападающие Александр Верулидзе, Артем Сердюк, Артур Арустамян, Дмитрий Мичуренков, Александр Алхазов. Стоит отметить, что в списке нет Дмитрия Каюмова.