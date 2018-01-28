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Выставка «Как на Масленой неделе» пройдет в Воронеже
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    Выставка «Как на Масленой неделе» пройдет в Воронеже

    18:33  28 Января 2018  /обновлено: 18:33  28 Января 2018
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    Выставка «Как на Масленой неделе» пройдет в Воронеже

    Воронеж, 28 января. Книжно-иллюстрированная выставка «Как на Масленой неделе» откроется в Воронеже 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Воронежской области.

    «Как на Масленой неделе» пройдет в Воронежской областной юношеской библиотеке имени В.М. Кубанева. Посетители выставки узнают о Масленице, рецептах вкусных блинов, а также о том, как называется каждый день масленой недели.

    «Словом, у каждого будет возможность открыть для себя что-то новое и интересное в одном из самых известных и любимых народных праздников», — сообщает пресс-служба департамента культуры области.

    Выставка пройдет в библиотеке до 28 февраля этого года.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #выставка
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