Выставка «Как на Масленой неделе» пройдет в Воронеже

Воронеж, 28 января. Книжно-иллюстрированная выставка «Как на Масленой неделе» откроется в Воронеже 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Воронежской области.

«Как на Масленой неделе» пройдет в Воронежской областной юношеской библиотеке имени В.М. Кубанева. Посетители выставки узнают о Масленице, рецептах вкусных блинов, а также о том, как называется каждый день масленой недели.

«Словом, у каждого будет возможность открыть для себя что-то новое и интересное в одном из самых известных и любимых народных праздников», — сообщает пресс-служба департамента культуры области.

Выставка пройдет в библиотеке до 28 февраля этого года.