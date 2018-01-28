Показывающая советские фильмы маршрутка появилась в Воронеже

Воронеж, 28 января. Маршрутка, в которой показывают советские киноленты, ездит по улицам Воронежа.

В автобусе маршрута номер 49А установлен экран, на котором показывают советские фильмы «Операция Ы», «Самогонщики» и другие. Пассажиры маршрутки восхищаются таким новшеством.

Один из пассажиров маршрутки поделился своим впечатлением. По его мнению, было приятно после тяжелого дня, который он провел в гараже, сесть в маршрутку и посмотреть фильм. Тем самым отвлечься от каких-то своих проблем.

«Кто бы что не говорил, но есть еще адекватные люди среди маршутчиков.<…> Побольше бы таких людей, и люди сразу стали бы добрее», — цитирует «Блокнот Воронеж» пассажира.

Жителям Воронежа понравилась такая задумка. Они уже начали составлять список фильмов, которые бы хотели посмотреть.