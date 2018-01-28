Стало известно, когда потеплеет в Воронеже

Воронеж, 28 января. Синоптики сообщили, что в Воронеже потеплеет уже в понедельник, 29 января.

Синоптики прогнозируют потепление в Воронежской области начиная с понедельника. В понедельник, 29 января, днем будет до минус двух. Во вторник и среду, 30 и 31 января, ожидается до одного градуса тепла. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на воронежский Гидрометцентр. При этом во вторник будет мокрый снег с дождем. Как стало известно, первый день февраля также встретит теплой погодой. Днем будет нулевая температура и мокрый снег с дождем.

Отметим, что в воскресенье, 28 января, синоптики сообщили, что днем стоит ожидать до минус пяти. При этом возможны осадки в виде снега.