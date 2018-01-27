«Буран» потерпел поражение от «Дизеля» в матче чемпионата ВХЛ

Воронеж, 27 января. Воронежский «Буран» проиграл пензенской команде «Дизель» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, состоявшаяся в субботу, 27 января, между командами «Буран» и «Дизель» завершилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу гостей из Пензы. Победители заработали два очка и приблизились к зоне плей-офф. Последняя игра состоится 29 января, команда сразится с хоккейным клубом «Рязань».

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев лично проверил ход строительства нового образовательного учреждения в поселке Отрадное, которое будет введено в эксплуатацию в 2019 году.