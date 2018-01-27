«Буран» потерпел поражение от «Дизеля» в матче чемпионата ВХЛ
20:58 27 Января 2018 /обновлено: 20:58 27 Января 2018
40
Воронеж, 27 января. Воронежский «Буран» проиграл пензенской команде «Дизель» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Игра, состоявшаяся в субботу, 27 января, между командами «Буран» и «Дизель» завершилась в овертайме со счетом 3:4 в пользу гостей из Пензы. Победители заработали два очка и приблизились к зоне плей-офф. Последняя игра состоится 29 января, команда сразится с хоккейным клубом «Рязань».
Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев лично проверил ход строительства нового образовательного учреждения в поселке Отрадное, которое будет введено в эксплуатацию в 2019 году.
"5 причин проголосовать"
Автор: Ксения Пудовкина
© 2017 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Включить уведомления в Вк
Комментарии:
Владимир Путин. БиографияВыборы президента 2018: DJ Грув объяснил, почему решил поддержать Путина Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»
Владимир Жириновский. БиографияЖириновский стал лидером по тратам на избирательную кампанию Спикер Верховной рады рассказал, как Жириновский «угрожал ввести войска на Украину» Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%
Ксения Собчак. БиографияСобчак предложила перезахоронить тело Сталина Главные новости 24 января Собчак: Вас вранье Грудинина не подбешивает?
Григорий Явлинский. БиографияСегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: Явлинский израсходовал на кампанию 80% избирательного фонда Выборы президента России: электоральный рейтинг Путина превысил 70%
Борис Титов. БиографияВыборы президента 2018: Титов планирует сдать подписи в ЦИК 30 января Сегодня в Сети: россияне прощаются с Людмилой Сенчиной, кандидаты в президенты меняют имидж Выборы-2018: более 50% на избирательный счет Титова перечислили четыре компании
Екатерина Гордон. БиографияСоловьев объяснил, почему Гордон снялась с президентской гонки Эксперт объяснил отказ Гордон участвовать в президентских выборах ЦИК ждет объяснений от Гордон после отказа от участия в выборах
Павел Грудинин. БиографияДобрые намерения и дорога в ад: критический разбор «20 шагов Павла Грудинина» Главные новости 14 января Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена
Антон Баков. БиографияМиллиардер Баков собрал необходимые подписи для участия в выборах-2018 «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты