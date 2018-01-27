Новую школу построят под Воронежем в 2019 году

Воронеж, 27 января. Губернатор Воронежской области Александр Гусев лично проверил ход строительства нового образовательного учреждения в поселке Отрадное.

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 26 января, посетил Новоусманский район в рамках рабочего визита и проинспектировал ход строительства в микрорайоне «Черемушки» новой школы, которая рассчитана на 1 224 ученика.

Планируется, что к декабрю 2019 года будут возведены три корпуса: учебный, общественный и спортивный. Также в здании оборудуют столовую на 420 мест, актовый зал на 495 мест, мастерские, медицинский блок и спортивные залы.