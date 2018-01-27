18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Дополнительные электрички будут ходить из Самаре в дни проведения ЧМ-2018
Общество
В Воронежской области стали больше производить мяса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Воронежской области стали больше производить мяса

    11:01  27 Января 2018  /обновлено: 11:01  27 Января 2018
    241

    В Воронежской области стали больше производить мяса

    Воронеж, 27 января. Производство мяса в Воронежской области увеличилось на 15 процентов в 2017 году.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Воронежстата, численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляла 299 тысяч голов к началу января текущего года, что на два процента меньше, чем в 2017 году. Однако выросла численность свиней и составила 1 137 тысяч голов, что по сравнению с 2017 годом выше в 1,7 раз. Овец и коз на 15 процентов меньше – 21 тысяча голов.

    «В 2017 году производство мяса по сравнению с 2016 годом увеличилось на 15 процентов, молока — на 7, яиц — на один процент. В 2017 году сельскохозяйственными организациями на одну корову надоено в среднем 6492 килограмма молока, что на 6 процентов больше, чем год назад», — отметили в пресс-службе Воронежстата.

    В Воронежской области стали больше производить мяса

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сельское хозяйство — один из локомотивов развития экономики страны. Лидер государства подчеркнул:

    «У нас есть потенциал для того, чтобы Россия стала одним из крупнейших производителей продовольствия в мире. Это масштабная, но, подчеркну, абсолютно реалистичная задача, главное — последовательно двигаться к заданной цели».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #мясо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Названы регионы проведения пробной переписи населения РФ

      11:48 27 Января 2018 152
      Читать
      11:28
      Сегодня

      Сирия: США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам
      10:35
      Сегодня

      Порошенко призвал Запад создать коалицию против России
      8:07
      Сегодня

      «Салют-7» признали лучшим фильмом года на премии «Золотой орел»
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 27 января 06.00: спецоперация ВКС РФ и ВВС САР в Идлибе, бои турков и курдов в Алеппо
      4:44
      Сегодня

      Сирия: Де Мистура призвал прекратить насилие в САР и уважать суверенитет республики

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1137

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      7888

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5805

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21596

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40579
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      11:17   27 Января 2018
      222
      Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

      Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

      11:09   27 Января 2018
      469
      Выборы-2018: оперный певец Герелло рассказал, почему собирается голосовать за Путина

      Выборы-2018: оперный певец Герелло рассказал, почему собирается голосовать за Путина

      6:00   27 Января 2018
      1079
      Россия ожидает положительного ответа ООН по участию в конгрессе в Сочи — МИД РФ

      Россия ожидает положительного ответа ООН по участию в конгрессе в Сочи — МИД РФ

      3:02   27 Января 2018
      1470