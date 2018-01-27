В Воронежской области стали больше производить мяса

Воронеж, 27 января. Производство мяса в Воронежской области увеличилось на 15 процентов в 2017 году.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на данные Воронежстата, численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляла 299 тысяч голов к началу января текущего года, что на два процента меньше, чем в 2017 году. Однако выросла численность свиней и составила 1 137 тысяч голов, что по сравнению с 2017 годом выше в 1,7 раз. Овец и коз на 15 процентов меньше – 21 тысяча голов.

«В 2017 году производство мяса по сравнению с 2016 годом увеличилось на 15 процентов, молока — на 7, яиц — на один процент. В 2017 году сельскохозяйственными организациями на одну корову надоено в среднем 6492 килограмма молока, что на 6 процентов больше, чем год назад», — отметили в пресс-службе Воронежстата.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сельское хозяйство — один из локомотивов развития экономики страны. Лидер государства подчеркнул: