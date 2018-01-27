Четыре «умных» светофора установят в Воронеже

Воронеж, 27 января. «Умные» светофоры планируют установить еще на четырех улицах Воронежа в 2018 году.

Светофоры японского производства появились на Московском проспекте, что увеличило пропускную способность перекрестков на 28 процентов. Соответствующую информацию озвучили на заседании в областном правительстве.

Власти планируют установить новую систему на улице 20-летия Октября, Кольцовской, Брусилова и Димитрова. Однако мэрия отметила, что на данный момент система проходит тестирование, которое будет продолжаться в течение месяца, на Московском проспекте и говорить о конкретных датах установки говорить рано.