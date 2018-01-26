Сборная Марокко по футболу будет тренироваться в Воронеже
Воронеж, 26 января. Сборная Марокко по футболу во время чемпионата мира в 2018 году будет тренироваться на воронежском стадионе.
Футболисты из Марокко прибудут 31 мая в Воронеж, где будут жить и тренироваться. Спортсмены планируют тренироваться на реконструированном стадионе «Чайка», а остановиться в отеле Marriott. Руководитель регионального управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин подчеркнул:
«Сборная Марокко приедет в Воронеж 31 мая или 1 июня. Представители этой африканской страны осмотрели два наших недавно реконструированных стадиона и выбрали для проведения тренировок «Чайку». Не исключено, что в Воронеже марокканцы проведут как минимум одну открытую для просмотра тренировку».