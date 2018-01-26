Сборная Марокко по футболу будет тренироваться в Воронеже

Воронеж, 26 января. Сборная Марокко по футболу во время чемпионата мира в 2018 году будет тренироваться на воронежском стадионе.

Футболисты из Марокко прибудут 31 мая в Воронеж, где будут жить и тренироваться. Спортсмены планируют тренироваться на реконструированном стадионе «Чайка», а остановиться в отеле Marriott. Руководитель регионального управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин подчеркнул: