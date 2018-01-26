Число преступлений в Воронежской области снизилось в 2017 году

Воронеж, 26 января. Процент преступлений в Воронежской области сократился более чем на пять процентов в 2017 году.

Расширенное заседание коллегии регионального ГУ МВД состоялось в пятницу, 26 января, сообщают региональные информационные источники. В рамках заседания Александр Сысоев, начальник региональной полиции, подчеркнул, что в 2017 году преступлений зарегистрировали на 5,2 процента меньше, чем в 2016 году.

Также более 14 тысяч преступлений было раскрыто, что на 1,4 процента больше, чем показатели позапрошлого года. В свою очередь, процент раскрытых экономических преступлений вырос на 12,9. На заседании присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Он подчеркнул: