Жителей Воронежа бесплатно научат кататься на коньках

Воронеж, 26 января. Социальный проект по обучению катания на коньках стартует в Воронеже.

Как сообщают региональные новостные источники, тренеры спортивной школы олимпийского резерва № 24 имени Владислава Третьяка будут учить всех желающих кататься на коньках. Занятия запланированы по воскресеньям с 10.00 до 11.30 часов дня на ледовой площадке хоккейной площадки «Динамо», расположенной на улице Ленина, 12. Отметим, что вход на каток и занятия с тренером бесплатные, прийти на тренировку может любой желающий.

Напомним, министр культуры России Владимир Мединский поручил изучить вопрос, связанный с консервацией памятника в Воронеже.