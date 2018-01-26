Фильм о битве за Воронеж покажут на федеральном канале
Воронеж, 26 января. Фильм о битве за Воронеж во время Великой Отечественной войны покажут по федеральному каналу.
Как сообщают региональные новостные источники, показ фильма состоится в субботу, 27 января в 14.55 часов дня по московскому времени в программе «Военная тайна», которая выходит на телеканале РЕН-ТВ.
Зрителям расскажут о малоизвестных фактах, связанных со сражением воронежцев с немецко-фашистскими захватчиками. Как отмечают средства массовой информации, фильм о битве за Воронеж, приуроченный к 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечалась 25 января, «призван восстановить историческую справедливость».
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