Фильм о битве за Воронеж покажут на федеральном канале

Воронеж, 26 января. Фильм о битве за Воронеж во время Великой Отечественной войны покажут по федеральному каналу.

Как сообщают региональные новостные источники, показ фильма состоится в субботу, 27 января в 14.55 часов дня по московскому времени в программе «Военная тайна», которая выходит на телеканале РЕН-ТВ.

Зрителям расскажут о малоизвестных фактах, связанных со сражением воронежцев с немецко-фашистскими захватчиками. Как отмечают средства массовой информации, фильм о битве за Воронеж, приуроченный к 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечалась 25 января, «призван восстановить историческую справедливость».