Президентские выборы: штаб Путина в Воронеже возглавил врач-онколог, спасший полицейских

Воронеж, 26 января. Главой предвыборного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина в Воронеже назначен главный врач онкологического диспансера Иван Мошуров. Об этом информирует интернет-газета «Время Воронежа».

Куратором работы штаба Путина в Воронеже будет вице-губернатор Геннадий Макин.

Отметим, что Машуров известен не только своей работой в онкологическом диспансере и областной думе, недавно он привлек внимание СМИ после того, как вместе со своим сыном спас жизнь полицейских. Инцидент произошел в первый день 2018 года, врач вместе с сыном направлялись на осмотр пациентов в больницу и случайно увидели сотрудников правоохранительных органов Воронежа, истекающих кровью на улице.

Они спасли полицейских, на которых, как оказалось, напал 27-летний местный житель с ножом.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания, предшествующая им, находится в самом разгаре. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин, идущий на выборы как самовыдвиженец, собрал в свою поддержку более 1,6 миллионов голосов.