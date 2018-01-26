Мединский поручил законсервировать символ обороны Воронежа
Воронеж, 26 января. Министр культуры России Владимир Мединский поручил изучить вопрос, связанный с консервацией памятника в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры, депутат Госдумы Евгения Ревенко обратился к Владимиру Мединскому с просьбой провести консервацию Ротонды — части здания областной клинической больницы, построенной в 1930 годах. Здание было разрушено во время битвы за город, однако не было восстановлено в послевоенные годы как памятник истории. Депутат отметил, что Ротонда является символом победы русского народа над фашизмом.
«В ответ на обращение Евгения Ревенко я дал поручение министерству культуры РФ и Российскому военно-историческому обществу заняться изучением памятника и его консервацией. Начать следует, конечно, с проведения экспертизы и первоочередных мер по спасению памятника», — цитирует пресс-служба Минкультуры слова Мединского.