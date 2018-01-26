Мединский поручил законсервировать символ обороны Воронежа

Воронеж, 26 января. Министр культуры России Владимир Мединский поручил изучить вопрос, связанный с консервацией памятника в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры, депутат Госдумы Евгения Ревенко обратился к Владимиру Мединскому с просьбой провести консервацию Ротонды — части здания областной клинической больницы, построенной в 1930 годах. Здание было разрушено во время битвы за город, однако не было восстановлено в послевоенные годы как памятник истории. Депутат отметил, что Ротонда является символом победы русского народа над фашизмом.