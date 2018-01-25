Путин поздравил жителей Воронежа с 75-летием освобождения города от фашистов

Воронеж, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил воронежцев с 75-й годовщиной освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление президента России было опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Воронеж имеет особое значение в развитии страны и укреплении российской государственности. Лидер российского государства подчеркнул, что бои за столицу российского Черноземья предопределили исход Сталинградской битвы и стали важными на пути к победе в войне.