Глава воронежского арбитража Кочетков сохранил свой пост

Воронеж, 25 января. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Александра Кочеткова в председатели арбитражного суда Воронежской области. Об этом стало известно в четверг, 25 января.

Александр Кочетков был единственным претендентом на должность председателя арбитражного суда Воронежской области. Отметим, что он исполнял обязанности председателя арбитражного суда Воронежской области с 2012 года. Об этом сообщается на сайте pravo.ru.

На должность заместителя председателя 19-го апелляционного арбитражного суда рекомендован Владимир Карасев, который до этого работал в арбитражном суде Орловской области. Высшая квалификационная коллегия судей также назначила судью 19-го апелляционного арбитражного суда Воронежа. На эту должность претендовали два человека — судья арбитражного суда Орловской области Инна Карлова и судья Советского районного суда Воронежа Елена Бородовицына. Коллегия выбрала Ирину Карлову, посчитав, что у нее более подходящий опыт.