Почти 400 человек получили травмы в Воронеже из-за непогоды

Воронеж, 25 января. Более 370 человек получили травмы из-за неблагоприятных погодных условий в Воронеже за неделю. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

Из 376 человек, которые получили травмы из-за непогоды, 43 человек были госпитализированы. В департаменте здравоохранения также отметили, что 837 человек обратились в больницы районов Воронежской области за период с 18 по 24 января этого года. При этом 203 жителя получили травмы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Отмечается, что в госпитализации нуждались 23 человека.

Как стало известно, в период с 18 по 24 января этого года в медицинские учреждения Воронежа обратились 2104 человека с различными видами травм.