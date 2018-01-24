Студенты смогут бесплатно посетить воронежский зоопарк 25 января

Воронеж, 24 января. Воронежские студенты смогут посетить зоопарк бесплатно в День российского студенчества — 25 января. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области.

Студенты дневных отделений при предъявлении студенческого билета смогут посетить выставку животных Воронежского зоопарка имени А.С. Попова. Отмечается, что студенты смогут познакомиться с енотами и утками, увидеть крокодилов, также будет проведена «Змеиная викторина». Студентам дадут возможность сделать селфи с ручным питоном Платоном.

Стоит отметить, что Воронежский зоопарк является одним из самых посещаемых мест в Воронежской области. Здесь представлено более 150 видов животных. Зоопарк расположен по адресу: улица Полины Осипенко, 6а. График работы: с десяти утра до шести часов вечера.