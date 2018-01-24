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Бывший глава управы может возглавить район в Воронежской области
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    Бывший глава управы может возглавить район в Воронежской области

    13:52  24 Января 2018
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    Бывший глава управы может возглавить район в Воронежской области

    Воронеж, 24 января. Главой администрации Семилукского района Воронежской области может стать бывший глава управы Ленинского района Воронежа Геннадий Швырков.

    Геннадия Швыркова могут назначить заместителем главы Семилукского района Воронежской области в пятницу, 26 января.

    «Вероятно, в дальнейшем Швырков и возглавит район. Решение примут местные депутаты», — цитирует DF своего источника.

    Геннадию Швыркову 46 лет. Он окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В декабре 2014 года был главой управы Ленинского района Воронежа, в октябре 2016 года занимал пост заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Тульской области.

    На данный момент главой Семилукского района является Ирина Кокарева. Она была назначена на пост главы района в феврале 2013 года.

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    Автор: Дарья Смолина
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