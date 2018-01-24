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Военно-историческая реконструкция пройдет в Воронеже
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    Военно-историческая реконструкция пройдет в Воронеже

    12:14  24 Января 2018
    189

    Военно-историческая реконструкция пройдет в Воронеже

    Воронеж, 24 января. Военно-историческая реконструкция «Бой за Воронеж» пройдет в Воронеже 28 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

    «Бой за Воронеж» пройдет на набережной Воронежского водохранилища напротив Музея-диорамы в два часа дня в воскресенье, 28 января. Мероприятие посвящено 75-ой годовщине освобождения Воронежа от фашистских захватчиков. В реконструкции примут участие более двухсот человек. Жители и гости Воронежа смогут увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Как сообщают региональные СМИ, в этом году планируют использовать авиацию.

    Стоит отметить, что в Воронеже пройдут городская научно-практическая конференция «Сражение за Воронеж и его место в истории Великой Отечественной войны», торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны, музыкальный авто-рейд «Фронтовая бригада» и другие мероприятия.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #реконструкция
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