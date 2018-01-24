Движение у памятника Черняховскому закроют в Воронеже 25 января

Воронеж, 24 января. Движение по одной стороне дороги у памятника И.Д. Черняховскому в Воронеже будет закрыто утром в четверг, 25 января.

Транспорт не сможет двигаться по стороне автодороги, которая примыкает к памятнику И.Д. Черняховскому. Движение будет закрыто на 40 минут, а именно с 9.40 до 10.20.

«В связи с торжественным ритуалом возложения венков и цветов, посвященного празднованию 75-й годовщины освобождения Воронежа», — сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Автолюбители смогут проехать по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающей к улице Мира.