18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Волкер обсудил ситуацию в Донбассе с главой Генштаба ВСУ
Общество
Юбилей освобождения Воронежа отметят праздничным салютом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юбилей освобождения Воронежа отметят праздничным салютом

    17:40  23 Января 2018
    186

    Юбилей освобождения Воронежа отметят праздничным салютом

    Воронеж, 23 января. Воронеж отметит 75-летие со дня освобождения от фашистов традиционной военно-исторической и праздничным салютом.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные портала госзакупок, около миллиона рублей выделят из бюджета региона на красочный фейерверк, который будет состоять из 740 залпов длительностью около восьми минут. Планируется, что праздничный салют запустят с Чернавского моста 25 января в 21.00 часов вечера.

    Также запланирована традиционная реконструкция «Бои за Воронеж», в которой примут участие 250 человек. Любой желающий сможет посмотреть военно-историческую реконструкцию 28 января в 14:00 часов дня на набережной у музея-диорамы.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #салют
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»

      17:00 23 Января 2018 2374
      Читать
      16:07
      Сегодня

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»
      14:37
      Сегодня

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin
      13:45
      Сегодня

      Человек с ружьем: от простого охотника и до президента
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 2826

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      3945

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19680

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38810

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4460
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      2826
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      129
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      2750
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      387