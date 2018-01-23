Юбилей освобождения Воронежа отметят праздничным салютом

Воронеж, 23 января. Воронеж отметит 75-летие со дня освобождения от фашистов традиционной военно-исторической и праздничным салютом.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные портала госзакупок, около миллиона рублей выделят из бюджета региона на красочный фейерверк, который будет состоять из 740 залпов длительностью около восьми минут. Планируется, что праздничный салют запустят с Чернавского моста 25 января в 21.00 часов вечера.

Также запланирована традиционная реконструкция «Бои за Воронеж», в которой примут участие 250 человек. Любой желающий сможет посмотреть военно-историческую реконструкцию 28 января в 14:00 часов дня на набережной у музея-диорамы.