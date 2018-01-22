Крыши домов в Воронеже очищают от снега и сосулек

Воронеж, 22 января. Коммунальные службы Воронежа очищают крыши после воскресного снегопада.

Как сообщают региональные новостные источники, работники коммунальных служб очищают не только улицы города от снега, но и крыши. Уборку крыш провели в трех районах: улицах Плехановской, Кольцовской, Фридриха Энгельса, Мира, 20-летия Октября и проспекте Революции.

Сообщается, что свыше 500 крыш многоквартирных домов очистят в Центральном районе, администрация района принимает заявки от местных жителей на очистку крыш и передает их в управляющие организации домов.

Напомним, «умные» светофоры, система которых будет анализировать поток автомобильного транспорта на дороге и в зависимости от обстановки координировать работу светофоров, начнут работать в тестовом режиме в Воронеже на этой неделе.