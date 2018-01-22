«Умные» светофоры начали тестировать в Воронеже

Воронеж, 22 января. «Умные» светофоры начнут работать в тестовом режиме в Воронеже на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые « умные» светофоры, система которых будет анализировать поток автомобильного транспорта на дороге и в зависимости от обстановки координировать работу светофоров, появятся на десяти перекрестках на Московском проспекте.

Система будет работать в тестовом режиме до конца февраля текущего года. Планируется, что она поможет разгрузить автомобильные трассы и наладить дорожную ситуацию в областном центре. Так, время ожидания на перекрестках сократится на 20 процентов.