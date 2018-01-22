Трассы в Воронежской области очищали от снега 76 машин

Воронеж, 22 января. Федеральные трассы в Воронежской области очищали 76 единиц спецтехники.

В минувшие выходные для ликвидации снежных заносов на федеральных трассах было отправлено 38 комбинированных дорожных машин, 12 погрузчиков, шесть автогрейдеров, 19 тракторов со снегоочистительным оборудованием и роторный снегоочиститель. В общей сложности, 76 единиц спецтехники очищали автомобильные трассы от снега, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор».

Несмотря на своевременно предпринятые меры, благодаря которым удалось сохранить штатное функционирование дорог, автомобилистам напоминают о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режиме.